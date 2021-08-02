Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что «в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью».
«Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — приводит RT фрагмент поздравительной телеграммы президента РФ.
Глава государства также отметил, что войска ВДВ будут неизменно «надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны».
Между тем, в Санкт-Петербурге руководство Водоканала пообещало отключить воду в фонтанах 2 августа, в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). На крайние меры власти пойдут, если десантники проигнорируют просьбу не купаться в фонтанах. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Массовых праздничных мероприятий в День ВДВ в северной столице не планируется. При этом, власти не намерены разгонять празднующих в общественных местах при условии соблюдения порядка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
- В России за сутки выявили 23 508 новых случаев COVID-19
- Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
- ЕС рассмотрит возможность предоставить Тимановской политическое убежище
- Организаторов митингов обяжут сдавать финансовый отчет
- Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта
- В США представили итоги расследования лабораторного происхождения COVID-19
- Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт
- Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru