Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что «в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью».

«Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — приводит RT фрагмент поздравительной телеграммы президента РФ.

Глава государства также отметил, что войска ВДВ будут неизменно «надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны».