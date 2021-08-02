Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что «в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью».

«Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — приводит RT фрагмент поздравительной телеграммы президента РФ.

Глава государства также отметил, что войска ВДВ будут неизменно «надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны».

Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности

Между тем, в Санкт-Петербурге руководство Водоканала пообещало отключить воду в фонтанах 2 августа, в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). На крайние меры власти пойдут, если десантники проигнорируют просьбу не купаться в фонтанах. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Массовых праздничных мероприятий в День ВДВ в северной столице не планируется. При этом, власти не намерены разгонять празднующих в общественных местах при условии соблюдения порядка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеДень ВДВВладимир Путин
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