В Кремле обещают «рассмотреть» информацию о новых видео с пытками в колониях

Данные по новым видео, запечатлевшим пытки в колониях, будут рассматриваться, проверки сейчас только идут, пока рано говорить о результатах. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с представителями СМИ.

Он также отметил, что в целом в ситуации должны разбираться компетентные органы. Что касается президента, то Владимир Путин лично «каждый отдельный эпизод не может держать под своим вниманием», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Правозащитник призвал власти показать «неприязнь к пыткам»

Правозащитный проект Gulagu.net с начала октября публикует регулярно видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. Записи вывез из России и передал правозащитникам программист и бывший заключенный Сергей Савельев.

По информации Gulagu.net, пытки осуществляли другие осужденные по заданию начальников подразделений ФСИН на местах и иных силовых структур. Несколько часов назад было опубликовано новое видео на YouTube с эпизодами пыток и издевательств над заключенными.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗаключенныеПыткиПесков
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