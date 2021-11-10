В Кремле обещают «рассмотреть» информацию о новых видео с пытками в колониях

Данные по новым видео, запечатлевшим пытки в колониях, будут рассматриваться, проверки сейчас только идут, пока рано говорить о результатах. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с представителями СМИ.

Он также отметил, что в целом в ситуации должны разбираться компетентные органы. Что касается президента, то Владимир Путин лично «каждый отдельный эпизод не может держать под своим вниманием», - подчеркнул официальный представитель Кремля.