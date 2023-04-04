Путин сменил посла России в Италии

Президент Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Италии Сергея Разова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Разова Сергей Сергеевича от обязанностей ... посла ... в Итальянской Республике и по совместительству в Республике Сан‑Марино», — говорится в документе.

Разов занимал свой пост с 2013 года.

Отдельным указом Путин назначил на эту должность Алексея Парамонова.

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ФОТО: kremlin.ru
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