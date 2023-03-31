Путин освободил от должностей послов в Латвии и Эстонии
Президент Владимир Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, российский лидер подписал документ, освобождающий от занимаемой должности посла РФ в Риге Михаила Ванина. Согласно другому указу, свой пост оставит российский посол в Эстонии Владимир Липаев.
Ранее Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, страны приняли решение о взаимной высылке послов. Латвия из солидарности с эстонскими властями также решила понизить уровень дипотношений с Москвой.
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