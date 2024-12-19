Путин: Случившаяся ситуация в Сирии не является поражением для России

Россия достигла своей цели в Сирии – не допустила создания исламского халифата, сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы», - сказал он.

Путин также рассказал, что Россия вывезла четыре тысячи иранских бойцов из Сирии.

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«Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, город защищали примерно 30 тысяч человек. В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и проиранские подразделения, отошли без боя. Взорвали свои позиции и ушли. И также, за небольшими исключениями, было по всей территории Сирии. Теперь наши иранские друзья попросили не перевести свои подразделения в Сирию, а помочь вывести их оттуда. Мы вывезли четыре тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы «Хмеймим». Часть проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть – в Ирак», - сказал президент.

Он отметил, что Россия рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии, поддерживает отношения со всеми сторонами. Кроме того, по словам Путина, РФ предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с НСН заявил, что в Сирии возрождается контингент террористов, которые будут активно действовать на приграничных территориях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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