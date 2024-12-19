Путин: Случившаяся ситуация в Сирии не является поражением для России

Россия достигла своей цели в Сирии – не допустила создания исламского халифата, сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы», - сказал он.

Путин также рассказал, что Россия вывезла четыре тысячи иранских бойцов из Сирии.