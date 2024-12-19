Продовольственная программа ООН приостановила миссии в Сирии
Деятельность полевых миссий продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии приостановлена до улучшения ситуации в области безопасности. Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ирина Уткина в беседе с РИА Новости.
«Этот период мы используем... чтобы сосредоточиться на подготовительных мероприятиях для предстоящих вмешательств с более широким кругом представителей ООН, чтобы обеспечить готовность к скоординированному реагированию», — отметила собеседница агентства.
По словам Уткиной, ФАО следит за ситуацией в области безопасности, организация готова оценить положение в сельском хозяйстве, когда позволит обстановка. Сейчас организация начала внутреннюю оценку, используя свои источники по сбору критических данных и «создания основы для эффективных мероприятий». При этом в ФАО заявили, что продолжат использовать свой технический опыт для помощи сирийскому народу.
Ранее в оппозиции Сирии сообщили об отводе российских военных из Дамаска, напоминает Ura.ru. Россия якобы перебросила не менее 400 человек на авиабазу Хмеймим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru