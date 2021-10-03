Путин случайно «подслушал» совещание кабмина

Члены правительства продолжали работу – они не сразу заметили присутствие президента, вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал коллегам о принятых решениях. Его внимание обратил на главу государства премьер страны Михаил Мишустин, и поприветствовал президента.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – ответил с улыбкой российский лидер.

О том, что президент России Владимир Путин будет находиться в режиме самоизоляции не менее недели в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении, 14 сентября сообщила пресс-служба Кремля. По факту, российский лидер провел на карантине ве недели - с 14 по 29 сентября.

