Путин случайно «подслушал» совещание кабмина
Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членовкабинета министров страны, передает РИА Новости.
Отмечается, что Путин, войдя к кабинет, увидел трансляцию онлайн-совещания главы российского правительства Михаила Мишустина со своими заместителями.
Члены правительства продолжали работу – они не сразу заметили присутствие президента, вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал коллегам о принятых решениях. Его внимание обратил на главу государства премьер страны Михаил Мишустин, и поприветствовал президента.
«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – ответил с улыбкой российский лидер.
О том, что президент России Владимир Путин будет находиться в режиме самоизоляции не менее недели в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении, 14 сентября сообщила пресс-служба Кремля. По факту, российский лидер провел на карантине ве недели - с 14 по 29 сентября.
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