Герасимов: основные усилия российских военных сосредоточены на завершение операции в ДНР

Основные усилия российских войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на линии фронта сейчас стабилизирована.