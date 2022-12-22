Герасимов: основные усилия российских военных сосредоточены на завершение операции в ДНР
Основные усилия российских войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в своем Telegram-канале.
По его словам, обстановка на линии фронта сейчас стабилизирована.
Герасимов также отметил, что Вооруженные силы России продолжают нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.
«Несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники противник за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжил активное сопротивление», — добавил начальник Генштаба России.
Ранее Валерий Герасимов заявил, что ракетные удары парализовали работу ВПК Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru