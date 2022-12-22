Герасимов: основные усилия российских военных сосредоточены на завершение операции в ДНР

Основные усилия российских войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на линии фронта сейчас стабилизирована.

Герасимов заявил, что авиация России уничтожила 11 тысяч единиц вооружения ВСУ

Герасимов также отметил, что Вооруженные силы России продолжают нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

«Несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники противник за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий продолжил активное сопротивление», — добавил начальник Генштаба России.

Ранее Валерий Герасимов заявил, что ракетные удары парализовали работу ВПК Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАУкраинаДНРВооруженные Силы РФ
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