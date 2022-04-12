Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны

До этого Путин подчеркнул, что РФ готова сотрудничать с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться от мира.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас целый ряд стран думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций.