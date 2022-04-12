Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны
Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В связи с этим, по его словам, одно государство не сможет сохранить доминирование.
До этого Путин подчеркнул, что РФ готова сотрудничать с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться от мира.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас целый ряд стран думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru