Путин: Ситуация с коронавирусом в России становится тяжелее
Ситуация с распространением коронавируса становится сложнее как в России, так и во всем мире. Об этом в среду, 1 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», - сказал глава государства в ходе онлайн-совещания с членами российского правительства.
Президент привел данные, согласно которым в России на карантине из-за угрозы заражения коронавирусом находятся 3 млн 317 тыс. человек, на самоизоляции — 292 740 человек.
В свою очередь участвовавшая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова привела статистику, согласно которой заболеваемость коронавирусом в России за сутки возросла на 18,8%.
Всего зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 — за последние сутки. Скончались 24 человека.
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