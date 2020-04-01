Путин: Ситуация с коронавирусом в России становится тяжелее

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», - сказал глава государства в ходе онлайн-совещания с членами российского правительства.



Президент привел данные, согласно которым в России на карантине из-за угрозы заражения коронавирусом находятся 3 млн 317 тыс. человек, на самоизоляции — 292 740 человек.



В свою очередь участвовавшая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова привела статистику, согласно которой заболеваемость коронавирусом в России за сутки возросла на 18,8%.



Всего зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 — за последние сутки. Скончались 24 человека.

