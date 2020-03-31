Песков: Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус
Владимир Путин регулярно проходит тестирование на COVID-19. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такими образом представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым президент встречался 24 марта, заразился COVID-19. Песков отметил, что с Владимиром Путин всё в порядке.
Напомним, ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. По словам сотрудников медучреждения, состояние главврача «нормальное». Сейчас он находится в Коммунарке.
24 марта Владимир Путин посетил ГКБ №40 Москвы (Коммунарка). После осмотра больницы её главный врач Денис Проценко предупредил главу государства о возможности разных сценария развития эпидемии COVID-19 в России (азиатского и итальянского), напоминает Ura.ru.
Добавим, по последним данным, в России зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики уже вылечили 121 человека и выписали из больниц. Летальных случаев насчитывается 17, отмечает телеканал 360.
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