Песков: Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус

Владимир Путин регулярно проходит тестирование на COVID-19. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такими образом представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым президент встречался 24 марта, заразился COVID-19. Песков отметил, что с Владимиром Путин всё в порядке.

Напомним, ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. По словам сотрудников медучреждения, состояние главврача «нормальное». Сейчас он находится в Коммунарке.