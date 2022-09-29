Путин: Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, именно там формируются многие общие угрозы безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, угрозы безопасности, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на «положение в наших странах». Путин отметил, что непростая обстановка сложилась в Афганистане: там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки.
Ранее на границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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