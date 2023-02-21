Путин: Шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи

Россия шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Песков заявил, что послание Путина будут тщательно изучать во всем мире

Он отметил, что год назад ради защиты людей на «наших исторических землях», а также для обеспечения безопасности России было принято решение о проведении спецоперации на Украине.

Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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