Путин: Шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи
Россия шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед ней задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что год назад ради защиты людей на «наших исторических землях», а также для обеспечения безопасности России было принято решение о проведении спецоперации на Украине.
Ранее президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru