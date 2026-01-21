ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Уфы
Теракт в отделе полиции, планировавшийся двумя мигрантами, предотвратили в Уфе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство указало, что в Москве и Башкортостане была пресечена противоправная деятельность двух граждан одного из государств Центральной Азии - членов запрещенной в РФ международной террористической организации. Злоумышленники собирали сведения об отделе полиции в Уфе, подобранном как объект для теракта, провели разведку местности, приобрели огнестрельное оружие и начали сборку самодельного взрывного устройства.
«При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ... и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем», - сообщили в спецслужбе.
Второй злоумышленник задержан, ведутся следственные действия.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ и Следственный комитет предотвратили подготовку терактов в отношении представителей власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии, напоминает «Свободная пресса».
