ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Уфы

Теракт в отделе полиции, планировавшийся двумя мигрантами, предотвратили в Уфе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство указало, что в Москве и Башкортостане была пресечена противоправная деятельность двух граждан одного из государств Центральной Азии - членов запрещенной в РФ международной террористической организации. Злоумышленники собирали сведения об отделе полиции в Уфе, подобранном как объект для теракта, провели разведку местности, приобрели огнестрельное оружие и начали сборку самодельного взрывного устройства.

«При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ... и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем», - сообщили в спецслужбе.

Второй злоумышленник задержан, ведутся следственные действия.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ и Следственный комитет предотвратили подготовку терактов в отношении представителей власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии, напоминает «Свободная пресса».

