На этой неделе должен состояться второй этап аукциона по продаже московского аэропорта Домодедово, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и другого высокопоставленного чиновника, связанного с аэропортами. По его данным, аукцион пройдет в формате «голландского аукциона» – со снижением цены до первой заявки от претендентов.

Напомним, что ранее, 20 января, аукцион пришлось отменить, так как единственный участник – индивидуальный предприниматель Евгений Богатов, не смог предоставить полный пакет необходимых документов, либо их оформление не соответствовало требованиям законодательства. На торги были выставлены 100% акций компании-владельца ООО «ДМЕ Холдинг», стартовая цена составила 132,3 млрд рублей. При этом участникам торгов необходимо было внести залог в размере 20% от начальной цены, то есть 26,45 млрд руб.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Уточняется, что одним из участников нового аукциона может стать глава аэропорта Шереметьево Михаил Василенко, если государство будет понижать цену. Об этом сам Василенко сообщил 20 января, его слова приводит ТАСС. При этом он назвал реформирование авиаузла очень сложным проектом, который требует серьезных инвестиций.

Говоря об отмене аукциона, член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачёв заявил НСН, что нельзя допускать до участия в аукционе по покупке аэропорта владельцев других аэропортов московской зоны, иначе это уже нечестная конкуренция, а также удивился наличию всего одного участника – ИП Богатого.

Напомним, что покупкой авиаузла ранее интересовался совладелец московского Внуково Виталий Ванцев. Свое желание он озвучивал в интервью РБК в июле 2025 года.

«Нам интересна консолидация Домодедово и Внуково. Минувшей зимой (зимой-весной 2025 года. — Прим. НСН), когда мы вели переговоры с бывшими владельцами Домодедово, я как раз предлагал им консолидацию», — рассказывал Ванцев.

«Во-первых, надо было вообще отменять аукцион, если один единственный человек. Ну, во-вторых, если он неправильно составил документы, тогда вообще зачем назначать аукцион? Этот ИП Богатый - какая-то темная лошадка абсолютно. Потому что он выступал как физическое лицо, не как юридическое. Значит, у нас есть такие миллиардеры, которых мы не знаем. Я знаю, что Виталий Ванцев, глава аэропорта Внуково, хотел в этом участвовать. Но, в принципе, нельзя допускать владельцев аэропортов московского авиаузла до таких аукционов, чтобы они владели двумя аэропортами. Тогда это уже будет сговор, и не будет честной конкуренции в московской зоне. Федеральная антимонопольная служба должна запретить такие вещи», - рассказал НСН Горбачев.

Что касается ИП Богатого, то о нем действительно известно не много. По данным «СПАРК-Интерфакс», он зарегистрировал свое ИП в 2023 году в селе Бено-Юрт в Чеченской Республике. Помимо прочего, Евгений Богатый — владелец и гендиректор двух компаний, одна из которых занимается мойкой автомобилей, а другая — IT-консультированием.

Сам загадочный Богатый заявил «Бизнес ФМ», что заявленная стартовая цена ему показалась завышенной, учитывая долги аэропорта.

«Долги там большие, конечно, бывшие собственники тупо деньги выводили. Честно говоря, дороговато. Может, публичка будет. Может, дешевле удастся взять», - поделился он.

При этом Богатый затруднился ответить, что могло быть не так в его документах, предположив, что, возможно, попался какой-то «кривой скан». Также предприниматель не стал конкретизировать, чем занимается и какой бизнес у него есть, а аэропорт назвал «хорошей недвижимостью».

«Аэропорт — это хорошая недвижимость. Вообще, мне хотелось бы больше земли, на самом деле. Лучший актив — это земля», - подчеркнул он.

Загадочным ИП Богатый показался и управляющему партнеру юридической группы «Парадигма» Клименту Русаковскому, который заявил, что в такой странной ситуации с одним единственным желающим должен быть конкурс.

«Полагаю, что в таком случае должен быть конкурс, потому что лицо, приобретающее один из ключевых аэропортов страны, должно соответствовать определенным критериям... Выглядит это достаточно странно… может быть, он действительно какой-то известный бизнесмен, но лично мне неизвестный. Фамилия говорит, что он богатый», - заявил он «Бизнес ФМ».

ЧТО С ЦЕНОЙ?

Как посчитал ранее миллиардер Олег Дерипаска, аукцион не состоялся из-за завышенной цены. По его мнению, комплекс Домодедово стоит 40 млрд рублей.

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд??? … Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 рублей за доллар. Как говорится — наш Клондайк слегка подморозило за два последних года…», - эмоционально отреагировал бизнесмен в своих соцсетях.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Канаев тоже уверен, что сумма в 132,3 млрд рублей - слишком высокая, и мало кто при нынешней ключевой ставке Центробанка готов ее «наскрести», передает его слова издание «Подъем».

При этом не все согласны с вышеупомянутыми спикерами, кое кому стартовая цена за аэропорт Домодедово показалось даже сильно заниженной. Так, Виктор Горбачёв заявил НСН, что она занижена более чем на 20%.

«Во-первых, цена низковата, потому что там инфраструктура довольно солидная. Цена занижена на 20-30%. И второе, как бы мы не загубили Домодедово, потому что это один из ведущих аэропортов, и если он сейчас начнет идти с молотка, это ни к чему хорошему не приведет. Это смена руководителей, смена команды... Кто из таких мощных компаний может предложить такие деньги? Может быть, это наш «Сбербанк», он вот тут как раз решил приобрести аэропорт Горно-Алтайска. Может, какие-то наши нефтяные компании, «Газпром»…Таким путем просто можно загубить предприятие, выиграв какие-то копейки для государства», - отметил он.

