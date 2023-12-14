Путин: «Северные потоки», скорее всего, взорвали американцы
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции предположил, что за взрывами «Северных потоков» стоят американцы.
Также российский лидер отметил, что если Европа недополучает газ — это проблема не России, так как не мы закрывали и взрывали газопроводы.
Путин уточнил, что Россия никогда ничего не делает по политическим мотивам в вопросе поставок газа и делать этого не собирается.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru