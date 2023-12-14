Путин: «Северные потоки», скорее всего, взорвали американцы

Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции предположил, что за взрывами «Северных потоков» стоят американцы.

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Также российский лидер отметил, что если Европа недополучает газ — это проблема не России, так как не мы закрывали и взрывали газопроводы.

Путин уточнил, что Россия никогда ничего не делает по политическим мотивам в вопросе поставок газа и делать этого не собирается.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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