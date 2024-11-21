Обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг мужчине дали два года колонии

Также суд частично удовлетворил иск в пользу актрисы и постановил взыскать с злоумышленника 1,7 млн рублей.

Об ограблении стало известно 9 сентября. Тогда мужчина взломал замок на входной двери, вошел в квартиру и вынес из нее 1 млн 880 тысяч рублей наличными, а также 7 тысяч евро. Часть денег у преступника изъяли.

Ранее стало известно, что в Москве ограбили театрального режиссера Германа Энтина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

