Путин: Нет необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций

Он отметил, что «проблем много», однако микрофинансовые организации работают в своей нише и помогают людям.

«Я еще раз обращу на это внимание, я уже много говорил с финансовыми властями, как работают МФО. Еще раз посмотрим», - сказал глава государства.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

