Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации на Украине. Его комментарий привел Telegram-канал партии «Единая Россия».

Он призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денег. Медведев подчеркнул, что это крайне важное направление.

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«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле», — сказал Медведев и подчеркнул, что не нужно говорить о том, что «у нас все хорошо».

Ранее правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе спецоперации. Военным с тяжелыми ранениями будет положена единовременная выплата в три миллиона рублей, с легкими – в миллион рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

