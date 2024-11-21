Опрос: Каждый пятый россиянин проведет новогодние каникулы на работе

Около 40% россиян намерены провести новогодние каникулы в путешествии по России, 28% планируют отдохнуть дома или на даче, а 6% отправятся за рубеж, подчитал сервис «Отелло». Самыми популярными направлениями новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Помимо прочего в топ-5 вошли Казань, Краснодарский край и Байкал.

Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова сообщила «Радиоточке НСН», что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека. Еще 30% потратят на поездку 30-50 тысяч рублей на человека. Только 8% готовы потратить больше 150 тысяч рублей на человека.

