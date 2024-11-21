Таиланд стал самой популярной страной для отдыха россиян в декабре
Самым популярным направлением у россиян на Новый год стал Бангкок (Таиланд), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса «Авиасейлс».
Согласно результатам исследования сервиса, около 46% российских путешественников приобрели авиабилеты на зарубежные рейсы на декабрь. Помимо Бангкока россияне планируют посетить тайский Пхукет на Новый год (7% бронирований), еще 6% россиян желают встретить Новый год в Ереване (Армения) и Стамбуле (Турция). Еще 5% отдыхающих отдали свое предпочтение Дубаю (ОАЭ).
В декабре 2024 года российские туристы будут отдыхать за границей в среднем 11 дней.
Ранее стало известно, что спрос на отдых за рубежом среди россиян этой осенью увеличился на 38% относительно прошлого года, напоминает RT.
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