Ставки по потребительским кредитам в России превысили 40%
Средние ставки по потребительским кредитам в российских банках в начале ноября достигали 25-38%, а к 19 ноября выросли до 44%, заявил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.
По его словам, средние максимальные ставки по вкладам на сегодняшний день составляют 15,95%. С начала ноября этот показатель вырос примерно на один процентный пункт, отмечает «Газета.Ru».
Максимальные ставки на депозиты в российских банках составляют 27% — по вкладам и 23% — по накопительным счетам.
Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рекомендовал не брать кредиты на подарки для Нового года, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калининграде служебную собаку Базуку проводили на пенсию
- СМИ: Силовики проводят обыски в московском офисе Zenden
- Минобороны: Снайперы провели учения с использованием крупнокалиберных винтовок
- Путин наградил Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Общественники призвали конфисковать квартиру Ротару в Москве
- С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с новогодними подарками
- Опрос: Каждый пятый россиянин проведет новогодние каникулы на работе
- Российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей
- Росгвардия задержала подростка за угрозу убийством в Ленинградской области
- Таиланд стал самой популярной страной для отдыха россиян в декабре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru