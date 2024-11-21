Ставки по потребительским кредитам в России превысили 40%

По его словам, средние максимальные ставки по вкладам на сегодняшний день составляют 15,95%. С начала ноября этот показатель вырос примерно на один процентный пункт, отмечает «Газета.Ru».

Максимальные ставки на депозиты в российских банках составляют 27% — по вкладам и 23% — по накопительным счетам.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рекомендовал не брать кредиты на подарки для Нового года, напоминает RT.

