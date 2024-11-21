Украина получит от Канады новейшую систему ПВО NASAMS
Новейшая система противовоздушной обороны NASAMS, закупленная Канадой, будет передана Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр.
По его словам, в настоящее время система находится на территории Польши, в ближайшее время она будет переправлена через границу.
«Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему... Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше», - заключил он.
Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере 275 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с новогодними подарками
- Опрос: Каждый пятый россиянин проведет новогодние каникулы на работе
- Российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей
- Росгвардия задержала подростка за угрозу убийством в Ленинградской области
- Таиланд стал самой популярной страной для отдыха россиян в декабре
- Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
- МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
- Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации
- Ставки по потребительским кредитам в России превысили 40%
- Украина получит от Канады новейшую систему ПВО NASAMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru