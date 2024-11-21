Украина получит от Канады новейшую систему ПВО NASAMS

По его словам, в настоящее время система находится на территории Польши, в ближайшее время она будет переправлена через границу.

«Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему... Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше», - заключил он.

Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере 275 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

