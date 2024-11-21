Росгвардия задержала подростка за угрозу убийством в Ленинградской области
Бойцы Росгвардии задержали в Ленинградской области 17-летнего юношу, который угрожал ножом мужчине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержанный находился в нетрезвом состоянии и потребовал от прохожего поделиться сигаретой, на что получил отказ. После этого юноша начал угрожать потерпевшему ножом.
Несовершеннолетнего задержал проезжавший мимо патрульный наряд Росгвардии. Молодого человека доставили в полицейский участок.
Ранее африканца, забросавшего мусором автомобиль скорой помощи из-за отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru