Росгвардия задержала подростка за угрозу убийством в Ленинградской области

Задержанный находился в нетрезвом состоянии и потребовал от прохожего поделиться сигаретой, на что получил отказ. После этого юноша начал угрожать потерпевшему ножом.

Несовершеннолетнего задержал проезжавший мимо патрульный наряд Росгвардии. Молодого человека доставили в полицейский участок.

Ранее африканца, забросавшего мусором автомобиль скорой помощи из-за отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

