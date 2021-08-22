Путин сделал заявления о ситуации в Афганистане

Президент страны считает, что положение дел в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа.

«Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также подчеркнул опасность миграционных процессов, связанных с исходом из Афганистана части населения и под видом беженцев – террористов.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики», - цитирует Путина РИА Новости.

Он также раскритиковал позицию США о недопуске на свою территорию выходцев из Афганистана и их безвизовое размещение в странах Средней Азии.

«Наши западные партнёры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?» - подчеркнул президент России.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заподозрил США в намеренной передаче новейшей техники и вооружений «Талибану».

«Трамп может говорить все, что угодно. Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану»», - заявил Стрелков.

