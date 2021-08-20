«Бояться нечего». В Минобороны РФ оценили ситуацию в Афганистане

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ситуация в Афганистане сложная, однако она не несёт прямой угрозы для России.

По его словам, «контур безопасности не пробит», но ситуация в любом случае «требует пристального внимания».

«Я бы хотел успокоить слушателей... Бояться нечего», - заключил Картаполов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство опрошенных россиян (83%) знают, что боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» захватили Афганистан, однако следят конфликтом только 66% респондентов.