«Бояться нечего». В Минобороны РФ оценили ситуацию в Афганистане
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ситуация в Афганистане сложная, однако она не несёт прямой угрозы для России.
По его словам, «контур безопасности не пробит», но ситуация в любом случае «требует пристального внимания».
«Я бы хотел успокоить слушателей... Бояться нечего», - заключил Картаполов.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство опрошенных россиян (83%) знают, что боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» захватили Афганистан, однако следят конфликтом только 66% респондентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru