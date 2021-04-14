Путин сделал вторую прививку от коронавируса
14 апреля 202113:17
Президент России Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку двухфазной вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.
Российский лидер привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что процесс не снимали на камеры из-за того, что Путину «это не нравится».
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение главы государства привиться от коронавируса.
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14 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru