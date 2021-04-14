Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку двухфазной вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Российский лидер привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что процесс не снимали на камеры из-за того, что Путину «это не нравится».

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение главы государства привиться от коронавируса.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусВладимир Путин
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