Путин: Самоочищение общества только укрепит Россию
Народ России сможет отличить патриотов от предателей, естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России.
По его словам, самоочищение общества укрепит солидарность, сплоченность, а также готовность ответить на любые вызовы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, почему выступает против жесткого запрета на возвращение в страну российских деятелей культуры из-за границы.
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