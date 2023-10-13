Путин: Саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября следующего года
Саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств содружества.
«Предлагаем 8 октября следующего года», — указал Путин.
По словам российского лидера, Москва учтет предложение белорусского президента Александра Лукашенко использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества. Путин подчеркнул, что российская сторона предложит соответствующее решение.
Между тем стало известно, что страны СНГ подпишут соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru