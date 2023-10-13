Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости создания независимой Палестины. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета глав стран СНГ в Бишкеке.

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По словам Путина, следует сформировать государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Российский лидер назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу наряду с поселенческой деятельностью постепенно «привело к сегодняшней трагедии».

Как отметил Путин, Москва исходит из безальтернативности решения конфликта Палестины и Израиля путем переговоров, в результате необходимо реализовать формулу «двух государств», сосуществующих в мире и безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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