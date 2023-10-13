Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины
Президент России Владимир Путин высказался о необходимости создания независимой Палестины. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета глав стран СНГ в Бишкеке.
По словам Путина, следует сформировать государство со столицей в Восточном Иерусалиме.
Российский лидер назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу наряду с поселенческой деятельностью постепенно «привело к сегодняшней трагедии».
Как отметил Путин, Москва исходит из безальтернативности решения конфликта Палестины и Израиля путем переговоров, в результате необходимо реализовать формулу «двух государств», сосуществующих в мире и безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru