Володин предупредил, что Байден и Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор на планете

По словам Володина, фермеры на Украине не провели весенне-полевые работы в полном объеме, из-за чего может начаться дефицит продовольствия. При этом, если Украина позволит вывезти зерно из страны, пострадает население, отмечает RT.

Спикер Госдумы считает, что на Западе не подумали, к каким последствиям приведет введение санкций против России и Белоруссии, в том числе запрет на поставку удобрений, пишет Газета.ru.

«Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира. Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — отметил он.

Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов сказал в эфире НСН, что Украина вряд ли останется без продовольствия в следующем году, однако однозначно утверждать это нельзя из-за нехватки информации от властей страны.

«Евросоюз себя полностью обеспечивает продовольствием, в прошлом году он закупил у России [продовольствия] на сумму чуть больше $4,5 млрд, это 2,5 млн тонн зерна, кукурузы немного, полмиллиона тонн гороха. У них хорошее, развитое сельское хозяйство, за исключением нехватки кормовых, пшеницы твердых сортов для производства муки и хороших макарон. Что касается базового сырья для сельского хозяйства, это удобрения, здесь им своих не хватает. Используются азотные, калийные удобрения из России и Белоруссии. С точки зрения доступности у них все будет хорошо, но не с точки зрения себестоимости. Еще во время пандемии были нарушены логистические цепочки, [началась] нехватка мигрантов для работы. Увеличилась стоимость продовольствия, мы тогда видели признаки надвигающейся угрозы мировой, а в условиях санкций и газового конфликта ситуация усложнилась», - пояснил специалист.

