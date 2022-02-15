Путин: Россия ждет, что диалог по безопасности будет развиваться в комплексе

Россия рассчитывает, что диалог по гарантиям безопасности будет развиваться в комплексе, учитывая обеспокоенности всех сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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По словам главы государства, Россия готова обсуждать вопросы безопасности только вместе с вопросами, которые представляют для государства первоочередное значение.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден заставляет Германию ввести антироссийские санкции, потому что боится того, что ФРГ может договориться с Россией о корректировке европейской безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БезопасностьПереговорыРоссия
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