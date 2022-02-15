«Долго, но не вечно»: Шольц пошутил о сроке президентства Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Владимир Путин «не вечно» будет занимать пост президента России.
«Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин – прим. НСН) на своем посту. Наверное, это может быть долго, но не вечно», - сказал Шольц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
РИА Новости отмечает, что это была шутка со стороны Шольца.
Перед этим канцлер ФРГ заверил российского лидера, что расширение НАТО не планируется, и «этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru