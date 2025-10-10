Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана

Общаясь с журналистами по итогам визита в Таджикистан, он указал, что это должна быть нужная стране рабочая сила.

«И чтобы люди жили в человеческих условиях и чтобы соблюдали наши законы», - добавил глава государства.

Ранее Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали ряд документов, в том числе в сфере трудовой миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
