Путин: Россия выделит два миллиона долларов через ООН на закупку продовольствия для Мали
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода республики Мали Ассими Гойтой сообщил, что российский кабмин принял решение выделить два миллиона долларов через ООН на закупку продовольствия для Мали.
Российский лидер подчеркнул, что Россия рассматривает Мали, как ключевого партнера в регионе.
Глава Мали, в свою очередь, заявил о высокой оценке усилий российского президента, которые направлены на обеспечение мира и стабильности в стране.
Ранее Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru