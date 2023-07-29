Путин: Россия выделит два миллиона долларов через ООН на закупку продовольствия для Мали

Российский лидер подчеркнул, что Россия рассматривает Мали, как ключевого партнера в регионе.

Глава Мали, в свою очередь, заявил о высокой оценке усилий российского президента, которые направлены на обеспечение мира и стабильности в стране.

Ранее Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

