Пашинян: Ни один пункт из заявления Армении, Азербайджана и РФ сейчас не действует

По словам премьера, есть непонимание по поводу 9 пункта трехстороннего соглашения. Он подчеркнул, что некоторые пытаются создать видимость, что в нем идет речь о связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, однако это не так. По его мнению, 9 пункт заявления касается разблокирования региональных экономических связей.

Также премьер отметил, что его страна готова установить КПП для обеспечения сообщения между Нахичеванью и Азербайджаном, однако власти Азербайджана не пользуются этой опцией и говорят, что если Армения не даст дорогу, то она будет построена Баку вместе с Тегераном.

Пашинян напомнил, что в 9 пункте договора нет «ни намека» о том, что суверенитет и юрисдикция Армении могут быть ограничены.

В 2022 году премьер утверждал, что Азербайджан предъявляет Армении обвинения в невыполнении 9 пункта договора, отмечая, что по территории Армении должен проходить коридор. Исходя из этого, Пашинян напомнил, что в тексте договора нет слова «коридор».

Ранее Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

