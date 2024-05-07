Пашинян: Ни один пункт из заявления Армении, Азербайджана и РФ сейчас не действует
«Ни один пункт» из трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в данный момент не действует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении огня, заключенное 9 ноября 2020 года, больше не действует, так как в нем нет рабочих пунктов.
По словам премьера, есть непонимание по поводу 9 пункта трехстороннего соглашения. Он подчеркнул, что некоторые пытаются создать видимость, что в нем идет речь о связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, однако это не так. По его мнению, 9 пункт заявления касается разблокирования региональных экономических связей.
Также премьер отметил, что его страна готова установить КПП для обеспечения сообщения между Нахичеванью и Азербайджаном, однако власти Азербайджана не пользуются этой опцией и говорят, что если Армения не даст дорогу, то она будет построена Баку вместе с Тегераном.
Пашинян напомнил, что в 9 пункте договора нет «ни намека» о том, что суверенитет и юрисдикция Армении могут быть ограничены.
В 2022 году премьер утверждал, что Азербайджан предъявляет Армении обвинения в невыполнении 9 пункта договора, отмечая, что по территории Армении должен проходить коридор. Исходя из этого, Пашинян напомнил, что в тексте договора нет слова «коридор».
Ранее Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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