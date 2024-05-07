Инфекционист Никифоров заявил, что инфекций на книжных страницах не существует
Информация о том, что существует опасность чем-то заразиться от найденных в библиотеках Европы старых отравленных книг, являются чепухой. Как пишет NEWS.ru, об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА РФ Владимир Никифоров.
По его словам, ни на новых, ни на старых книжных страницах «нет никаких инфекций».
«Можно, конечно, намазать страницы мышьяком, и, когда вы будете облизывать палец, чтобы эту страницу перелистнуть, соответственно, отравитесь», — заключил специалист.
Ранее из библиотек Германии и французского Страсбурга изъяли тысячи книг, обложки которых могут быть пропитаны мышьяком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru