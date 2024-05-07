Инфекционист Никифоров заявил, что инфекций на книжных страницах не существует

Информация о том, что существует опасность чем-то заразиться от найденных в библиотеках Европы старых отравленных книг, являются чепухой. Как пишет NEWS.ru, об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА РФ Владимир Никифоров.

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По его словам, ни на новых, ни на старых книжных страницах «нет никаких инфекций».

«Можно, конечно, намазать страницы мышьяком, и, когда вы будете облизывать палец, чтобы эту страницу перелистнуть, соответственно, отравитесь», — заключил специалист.

Ранее из библиотек Германии и французского Страсбурга изъяли тысячи книг, обложки которых могут быть пропитаны мышьяком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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