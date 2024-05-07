NASA: Астрофизики США создали симуляцию полета в черную дыру

Согласно данным, ученые в своем проекте использовали суперкомпьютер NASA Discover. Отмечается, что за пять дней программа сгенерировала 10 терабайт данных, которые легли в основу видеороликов. Команда сообщила, что на обычном ноутбуке такие вычисления заняли бы 10 лет.

Астрофизики подчеркнули, что их симуляция основана на показателях черной дыры, аналогичной сверхмассивной черной дыре Стрелец А*, которая находится в центре галактики Млечный путь. Ее масса в 4,3 миллиона раза превышает массу Солнца.

Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что китайский зонд «Чанъэ-6» не сможет подтвердить или опровергнуть присутствие американцев на Луне, так как аппарат не будет проводить высокодетальную съемку лунной поверхности, передает «Радиоточка НСН».

