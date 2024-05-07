В СБУ снова заявили о предотвращении покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии «заговора иностранных спецслужб», якобы готовивших покушение на украинского президента Владимира Зеленского.
В сообщении пресс-службы говорится, что кроме ликвидации украинского лидера якобы планировалось покушение на главу СБУ Василия Малюка, руководителя военной разведки Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также других чиновников.
В украинском ведомстве утверждают, что планировалось нанести ракетный удар по зданию, где должны были находиться цели, а затем провести ещё одну атаку с использованием дронов. В случае с президентом Украины, якобы предпринимались попытки завербовать кого-либо из приближенных к его охране, способных «взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить».
В СБУ добавили, что в состав разоблачённой сети входили два полковника управления госохраны Украины, «сливавшие» секретную информацию - их обвинили в госизмене и арестовали.
Ранее в СБУ заявили, что совместно с польскими правоохранителями Польши разоблачили и агента, готовившего покушение на Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru