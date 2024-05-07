В СБУ снова заявили о предотвращении покушения на Зеленского

В сообщении пресс-службы говорится, что кроме ликвидации украинского лидера якобы планировалось покушение на главу СБУ Василия Малюка, руководителя военной разведки Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также других чиновников.

В украинском ведомстве утверждают, что планировалось нанести ракетный удар по зданию, где должны были находиться цели, а затем провести ещё одну атаку с использованием дронов. В случае с президентом Украины, якобы предпринимались попытки завербовать кого-либо из приближенных к его охране, способных «взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить».

В СБУ добавили, что в состав разоблачённой сети входили два полковника управления госохраны Украины, «сливавшие» секретную информацию - их обвинили в госизмене и арестовали.

Ранее в СБУ заявили, что совместно с польскими правоохранителями Польши разоблачили и агента, готовившего покушение на Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

