Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщает РИА Новости.
В суде сообщили, что иск бывшей супруги удовлетворили частично. Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, не раскрывается, процесс проходит в закрытом режиме.
До этого актриса Агата Муцениеце снова потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного треть его заработка на алименты - у пары в браке родились двое детей, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный подписали мирный договор, который Муцениеце впоследствии разорвала. По договоренности, актриса получала от бывшего мужа сто тысяч рублей на содержание дочери и ребенка при ежемесячном многомиллионном заработке Прилучного.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод, напоминает «Радиоточка НСН».
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