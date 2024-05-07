СМИ: Фильм «Братья Супер Марио в кино» стал самой прибыльной лентой 2023 года

Выручка мультфильма, созданного студией Illumination, составила 559 миллионов долларов при общих сборах 1,36 миллиарда долларов. «Братья Супер Марио в кино» вышли 5 апреля 2023 года. Это полнометражная мульт-адаптация серии видеоигр Mario японской компании Nintendo.

Второе место в списке самых прибыльных картин минувшего года заняла лента «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли — сборы фильма составили 1,44 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 421 миллиона долларов. Третья строчка в рейтинге досталась анимационной ленте «Человек-паук: Паутина вселенных», чьи кассовые сборы по всему миру достигли 690,9 доллара, а прибыль — 328 миллионов долларов.

Первое место в списке самых убыточных фильмов занял фильм «Капитан Марвел 2», чьи убытки при мировых сборах 260 миллионов долларов составили 237 миллионов долларов.

Ранее фильм «Барби» установил новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

