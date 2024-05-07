Помощник Путина объяснил отсутствие на инаугурации послов стран Запада

Помощник президента выразил сожаление в связи с тем, что, по всей видимости, западные правительства мешают послам осуществлять дипломатические функции и подчеркнул, что действия дипломатом говорят о многом.

Вместе с тем сам Путин в ходе церемонии инаугурации отметил, что Россия готова к диалогу с Западом.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента России в будущем.

