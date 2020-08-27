Путин: Россия ведет себя сдержаннее в отношении Белоруссии, чем США и ЕС
27 августа 202013:32
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в отношении с Белоруссией ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.
Ранее сегодня руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» заявил, что режиму Лукашенко придется опираться на насилие против своего народа, чтобы противостоять протесту.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru