Путин: Россия ведет себя сдержаннее в отношении Белоруссии, чем США и ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в отношении с Белоруссией ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

Ранее сегодня руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» заявил, что режиму Лукашенко придется опираться на насилие против своего народа, чтобы противостоять протесту.

