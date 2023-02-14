Путин: Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии

Россия ценит «сбалансированный внешнеполитический курс» Сербии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

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По данным агентства, российский лидер направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму по случаю Дня государственности республики, который отмечается 15 и 16 февраля.

Путин назвал Сербию значимым и надежным партнером России, указав, что Москва поддерживает усилия Белграда по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса.

«Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью соответствует интересам наших братских народов», - добавил президент России.

Ранее Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции в отношении России, пока интересы Сербии не окажутся под угрозой.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:СербияРоссияВладимир Путин
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