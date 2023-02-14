Путин: Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии
Россия ценит «сбалансированный внешнеполитический курс» Сербии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
По данным агентства, российский лидер направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму по случаю Дня государственности республики, который отмечается 15 и 16 февраля.
Путин назвал Сербию значимым и надежным партнером России, указав, что Москва поддерживает усилия Белграда по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса.
«Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью соответствует интересам наших братских народов», - добавил президент России.
Ранее Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции в отношении России, пока интересы Сербии не окажутся под угрозой.
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