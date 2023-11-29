Путин: Россия преградила путь претендующим на мировое господство

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — заявил глава государства. Он отметил, что «диктатура одного гегемона» — устаревшее явление, которое опасно для человечества.

Опровергающие новую реальность страны Запада ожидает «великая расплата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

