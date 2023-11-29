Путин: Россия преградила путь претендующим на мировое господство

Россия преградила путь тем странам, которые претендуют на мировое господство, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

СМИ: Речь Путина говорит о желании разрушить мировой порядок во главе с Западом

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — заявил глава государства. Он отметил, что «диктатура одного гегемона» — устаревшее явление, которое опасно для человечества.

Опровергающие новую реальность страны Запада ожидает «великая расплата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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