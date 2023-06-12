СМИ: Запад столкнется с расплатой и новым многополярным миром

Опровергающие новую реальность страны Запада ожидает «великая расплата», сообщил The National Interest основатель Глобального института будущего Чандран Наир.

Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада

По его словам, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство западных стран, могут пошатнуться, поскольку они столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пересмотром истории, переоценкой мирового порядка, разоблачением миротворчества Запада, свержением финансовой надстройки Запада и потерей доверия к зарубежным изданиям.

Как отметил эксперт, западным странам следует принять, что мир изменился после окончания холодной войны.

Ранее стало известно, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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