СМИ: Запад столкнется с расплатой и новым многополярным миром
Опровергающие новую реальность страны Запада ожидает «великая расплата», сообщил The National Interest основатель Глобального института будущего Чандран Наир.
По его словам, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство западных стран, могут пошатнуться, поскольку они столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пересмотром истории, переоценкой мирового порядка, разоблачением миротворчества Запада, свержением финансовой надстройки Запада и потерей доверия к зарубежным изданиям.
Как отметил эксперт, западным странам следует принять, что мир изменился после окончания холодной войны.
Ранее стало известно, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru