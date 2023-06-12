СМИ: Запад столкнется с расплатой и новым многополярным миром

По его словам, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство западных стран, могут пошатнуться, поскольку они столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пересмотром истории, переоценкой мирового порядка, разоблачением миротворчества Запада, свержением финансовой надстройки Запада и потерей доверия к зарубежным изданиям.

Как отметил эксперт, западным странам следует принять, что мир изменился после окончания холодной войны.

Ранее стало известно, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

