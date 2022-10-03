СМИ: Речь Путина говорит о желании разрушить мировой порядок во главе с Западом
Речь президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России свидетельствует о стремлении Москвы покончить с господством Запада. Об этом пишет журналист Марк Эпископос в своей статье для National Interest.
«В послании Путина не было никакой двусмысленности: Россия борется не только за делимитацию государственных границ на Украине, но и за то, чтобы опрокинуть то, что она считает исключительным и репрессивным мировым порядком, возглавляемым Западом», — отмечается в материале.
По мнению Эпископоса, РФ стремится кардинальным образом пересмотреть действующее мировое устройство, пишет Ura.ru.
Автор указывает, что Путин «чуть ли не провозгласил экзистенциальную борьбу цивилизаций». При этом российский лидер отметил, что у Москвы есть много единомышленников, и в этих государствах уже развивается «освободительное движение против однополярной гегемонии», пишет Газета.ру.
Кроме того, обозреватель считает, что речь российского президента знаменует новый опасный этап в украинском конфликте. Россия, объявив о присоединении новых регионов, будет вынуждена их защищать, «создавая почву для дальнейшей эскалации».
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