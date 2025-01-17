Путин: Россия постоянно информирует власти Ирана по ситуации на Украине

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна выступает за разрешение украинского конфликта. Он отметил, что иранская сторона приветствует политическое урегулирование вопроса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не ведет каких-либо переговоров с Россией, в том числе и секретных. По его словам, подобные действия «не в интересах Киева», передает «Радиоточка НСН».

