Стармер: Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине

Глава британского правительства Кир Стармер заявил телеканалу Sky News, что Лондон будет играть полноценную роль в любых мирных переговорах по Украине.

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По его словам, речь идет, в том числе о развертывании войск Великобритании для поддержания мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о секретной части договора о партнерстве с Британией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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