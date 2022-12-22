Песков: Байден и Зеленский не выразили потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России

Ранее Байден и Зеленский провели переговоры в Вашингтоне, в ходе которых американский лидер заявил, что Киев открыт к переговорам с Москвой, а РФ якобы использует «зиму как оружие» и не намерена прекращать конфликт.

Как отметил Песков, во время встречи президентов США и Украины не прозвучало реальных призывов к миру. Также от политиков не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов в Донбассе.

По словам пресс-секретаря, Вашингтон продолжает де-факто и опосредованно противостояние с Россией «до последнего украинца». Кроме того, представитель Кремля указал, что Соединенные Штаты и другие западные страны идут по пути расширения ассортимента поставок оружия Киеву, что не способствует скорейшему урегулированию конфликта.

